НХЛ объявила полное расписание первого раунда плей-офф

НХЛ на официальном сайте объявила полное расписание первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Пары Восточной конференции:
«Бостон Брюинз» (1-е в конференции) — «Флорида Пантерз» (8): 18, 20, 22, 23, 26*, 27*, 29* апреля;
«Торонто Мэйпл Лифс» (4) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6): 19, 21, 23, 25, 26*, 28*, 30* апреля;
«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью-Йорк Айлендерс» (7): 18, 20, 22, 23, 27*, 28*, 30* апреля;
«Нью-Джерси Дэвилз» (3) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (5): 19, 21, 23, 25, 27*, 29* апреля, 1* мая.
Пары Западной конференции:
«Вегас Голден Найтс» (1) — «Виннипег Джетс» (8): 19, 21, 22, 25, 26*, 28*, 30* апреля;
«Эдмонтон Ойлерз» (2) — «Лос-Анджелес Кингз» (5): 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* апреля;
«Колорадо Эвеланш» (3) — «Сиэтл Кракен» (7): 19, 21, 23, 25, 27*, 28*, 30* апреля;
«Даллас Старз» (4) — «Миннесота Уайлд» (6): 18, 20, 22, 24, 27*, 29* апреля, 1* мая.
*в случае необходимости
Отметим, что даты представлены в соответствии с московским временем. В зависимости от времени пятых, шестых и седьмых матчей даты для российского зрителя могут измениться.
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