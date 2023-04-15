НХЛ объявила полное расписание первого раунда плей-офф

НХЛ на официальном сайте объявила полное расписание первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Пары Восточной конференции:

«Бостон Брюинз» (1-е в конференции) — «Флорида Пантерз» (8): 18, 20, 22, 23, 26*, 27*, 29* апреля;

«Торонто Мэйпл Лифс» (4) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6): 19, 21, 23, 25, 26*, 28*, 30* апреля;

«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью-Йорк Айлендерс» (7): 18, 20, 22, 23, 27*, 28*, 30* апреля;

«Нью-Джерси Дэвилз» (3) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (5): 19, 21, 23, 25, 27*, 29* апреля, 1* мая.

Пары Западной конференции:

«Вегас Голден Найтс» (1) — «Виннипег Джетс» (8): 19, 21, 22, 25, 26*, 28*, 30* апреля;

«Эдмонтон Ойлерз» (2) — «Лос-Анджелес Кингз» (5): 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* апреля;

«Колорадо Эвеланш» (3) — «Сиэтл Кракен» (7): 19, 21, 23, 25, 27*, 28*, 30* апреля;

«Даллас Старз» (4) — «Миннесота Уайлд» (6): 18, 20, 22, 24, 27*, 29* апреля, 1* мая.

*в случае необходимости

Отметим, что даты представлены в соответствии с московским временем. В зависимости от времени пятых, шестых и седьмых матчей даты для российского зрителя могут измениться.