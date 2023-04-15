Овечкин поделился мнением о возвращении Бекстрёма в состав «Вашингтона» после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о восстановлении Никласа Бекстрёма и о травме Карла Хагелина, который не играл в сезоне-2022/2023.

«Команда теряла Уилсона, Бекки, Карли (Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. — Прим. «Чемпионата»), меня. Мы очень долго играли вместе и можем создать ту игру, которую хотим. Возвращение Бекстрёма? Счастлив за него. Думаю, у него должно быть хорошее лето в плане восстановления. Он станет лучше.

Хагелин? Он был в тяжёлой ситуации практически полтора года. Но это парень, которые работает с такой страстью, приходит каждый день и усердно занимается, дарит нам положительные эмоции. Он велик», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

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