НХЛ назвала трёх звёзд последней недели регулярного чемпионата сезона-2022/2023
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Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд заключительной недели регулярного чемпионата сезона-2022/2023.
Первой звездой признали нападающего «Даллас Старз» Джейсона Робертсона. 23-летний американец принял участие в трёх встречах недели, в которых забросил всего одну шайбу, но при этом отдал пять результативных передач. Суммарно Робертсон набрал шесть очков.
Второй звездой недели стал защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс. 38-летний канадец сыграл три матча на неделе и забросил четыре шайбы.
Третьей звездой недели признали 30-летнего голкипера «Вегас Годен Найтс» Лорана Броссуа. 30-летний вратарь принял участие в двух встречах, одержав победу в каждой из них при 96,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,00.
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