Александр Овечкин подвёл итоги неудачного сезона «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги неудачного сезона команды. «Столичные» не прошли в плей-офф впервые за девять лет.

«Что ж, очевидно, ты не хочешь завершать сезон таким образом — так рано. Когда ты знаешь, что не будешь играть в плей-офф, сложно найти мотивацию. Я думаю, ядро нашей команды играло большую часть времени, борясь за кубок. Перед началом, во время сезона случилось много разных вещей: много травм, взлёты и падения. Никто не рад быть в такой ситуации», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

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