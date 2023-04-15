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Овечкин поделился мнением об уволенном главном тренере «Вашингтона» Питере Лавиолетте

Овечкин поделился мнением об уволенном главном тренере «Вашингтона» Питере Лавиолетте
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о бывшем главном тренере команды Питере Лавиолетте, с которым «столичные» расстались по завершении нынешнего сезона.

«Питер — великий человек, великий тренер. Но это бизнес. Как вы видели, в дедлайн мы потеряли друзей, великих хоккеистов, но это бизнес. Это отстойно, что сейчас мы в таком положении, но ты ничего не можешь сделать. Это жизнь, ты просто должен двигаться дальше», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Под руководством Лавиолетта «Кэпс» впервые за девять лет не вышли в плей-офф.

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