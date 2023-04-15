Овечкин ответил на вопрос, поедет ли в Россию летом
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чем будет заниматься после невыхода команды в плей-офф. Кроме того, 37-летний форвард ответил на вопрос, поедет ли в Россию летом.
«Что дальше? Отдыхать. Наслаждаться временем. Поехать домой, проводить время с семьёй, с друзьями и вернуться к работе. Куда поеду? В Москву, да», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.
Отметим, что хоккеист уже приезжал в Россию в 2023 году. Это случилось в феврале — после смерти отца Александра, Михаила.
Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).
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