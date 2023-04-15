Александр Овечкин назвал причины провального сезона «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал причины провального сезона команды. «Столичные» не прошли в плей-офф впервые за девять лет.

«Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха. Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти «химию», найти разные способы добиться успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).