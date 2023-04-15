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Малкин занял второе место в сезоне НХЛ по потерям шайбы, в топ-10 — ещё трое россиян

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 на втором месте по количеству потерь шайбы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

36-летний форвард 105 раз терял шайбу, сыграв 82 встречи. Нападающий «Пингвинз» уступил лишь чешскому хоккеисту «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку (109).

Примечательно, что третье место занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, разделивший строчку с немецким игроком «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем. У обоих — по 102 потери. Кроме того, в топ-10 вошли ещё двое россиян: Никита Кучеров (98) и Иван Проворов (85).

Топ-10:

1. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» — 109;

2. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз» — 105;

3-4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 102;

3-4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» — 102;

5. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс» — 101;

6. Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг» — 98;

7. Митч Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» — 94;

8. Джонатан Ковачевич, «Монреаль Канадиенс» — 87;

9. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» — 85;

10. Иван Проворов, «Филадельфия Флайерз» — 85.