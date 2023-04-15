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«Приходилось соглашаться». Главный тренер «Лады» раскритиковал двух руководителей клуба

«Приходилось соглашаться». Главный тренер «Лады» раскритиковал двух руководителей клуба
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Главный тренер «Лады» Валерий Белов раскритиковал генерального директора Александра Чеботарёва и спортивного директора Игоря Масленникова. Наставник тольяттинцев рассказал несколько историй, связанных с непонятными для него сделками.

Ранее стало известно, что в отношении деятельности двух руководителей может быть назначена проверка. Письмо с соответствующей просьбой в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отправила группа ветеранов «Лады».

«Приведу один пример. У нас был такой защитник Егор Савиков. Мне Масленников говорит: «Это слабый парень, его заклюют. Он в Высшей лиге не будет играть». В апреле 2021-го он побывал у меня на сборе. Говорю Чеботарёву: «Александр Викторович, я при тебе выращу из него звезду». В это время мне звонит Ларионов, у которого Савиков играл в сборной, и говорит, чтобы я обратил на него внимание. Отвечаю ему: «Да я сам в нём заинтересован». Что сделали Чеботарёв и Масленников, когда поняли, что я не дятел какой-то? В июле они начали мне говорить, что губернатору Самарской области кто только не звонит с предложениями о покупке Савикова, что мы его уже потеряли, и вопрос заключается только в том, куда он уйдёт. Я не мог это никак проверить. Мне предложили взять вместо него двух игроков. Говорю: «Ну, давайте». Выбрали защитника Никиту Сиротина 2001 года, мне как раз нужен был лимитчик, и ещё одного центрального нападающего — Владимира Бобылёва. Масленников мне рассказывал ещё, что он в КХЛ играл. Посмотрели один матч с его участием. Спрашиваю: «А почему Бобылёв не бежит?» В ответ мне говорят, что он просто не хотел уже оставаться в той команде.

Через 15 матчей выясняется, что Сиротин — белорус и не имеет права играть за нашу команду. Чеботарёв с Масленников его быстренько в этот момент расторгают и просят никому об этом не говорить, иначе в таком случае у «Лады» сняли бы очки. Естественно, мы никому ничего не сказали. Бобылёв же со временем просто мне не подошёл. За все годы Савиков был лучшим воспитанником «Лады», и за него клуб ничего не получил! А агентство Winners получило игрока, который сейчас выступает в первой паре защитников «Спартака». Это действительно перспективный парень. Это только одна сделка. А их было 20!

Когда начали в этом разбираться, я спросил у Чеботарёва: «Саш, вы там с ума не сошли? Как вы могли провести такую сделку? У меня никого не осталось!». Чеботарёв мне тогда ответил, что это Масленников ошибся. Дескать, напротив фамилии Сиротина в базе стоял российский флажок, а у него оказался ещё и белорусский паспорт. Представляете, что бы сделали с этим человеком в любой другой команде? Его нужно было сразу выгонять. Чеботарёв мне так и сказал, что его больше в клубе не будет. Прошёл месяц, Масленников остался в строю.

В команде было столько посторонних людей из агентства Winners! Нельзя каждый год рубить команду под корень. Всех, кого только можно было, убрали и продали. Я просил оставить Сашу Евсеенкова. А меня обманули, сказав, что он не согласился. Мы с ним потом разговаривали, в январе, и он мне признался в том, что ждал до конца и готов был остаться на любые деньги. А мне сказали, что он ушёл, потому что ему в «Буране» дали больше. Чеботарёв лично взял под контроль этот вопрос, а в итоге просто взял и не перезвонил Евсеенкову.

Я просил оставить Подзиньша в команде. Да хоть какой-то костяк! А в итоге оставили пять человек из прошлогоднего состава! Всех, кого только можно было, продали, а на их места привели своих. Смысл в этом был следующий. Если бы у меня в мае-июне было 15 человек, то я бы так просто не соглашался на тех людей, которых мне предлагали. А у меня никого не было, и поэтому мне приходилось соглашаться для того, чтобы потом постараться выгодно обменять тех игроков. Так, например, в команде появились Аноховский с Ивашовым. У нас оказалось шесть-семь посторонних человек, с которыми я потом ничего не смог сделать. Руководители клуба собрали 18 игроков, в то время как мне нужно было 25. И бюджет позволял это сделать. Нужна была элементарная конкуренция и возможность проведения замен после травм. Говорил руководителям: не повторяйте прошлогодних ошибок! А они сделали всё точно так же», — приводит слова Белова AllHockey.Ru.

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