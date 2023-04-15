Игрок «Кэнакс» Михеев назвал сроки возвращения на лёд. В январе он получил тяжёлую травму

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев рассказал, когда должен вернуться на лёд, сообщает журналист Томас Дранс на своей странице в «Твиттере».

По словам 28-летнего россиянина, он должен вернуться через несколько месяцев — вероятно, в конце июня — начале июля.

Напомним, в конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину необходимо было провести операцию на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля была проведена успешная операция.

В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев сыграл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.