Лукашенко — о «Динамо» Минск: мне каждый год обещают переступить первый барьер плей-офф
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в клубе после назначения Дмитрия Квартальнова новым главным тренером минского «Динамо». Белорусский лидер также прокомментировал общее состояние спорта в стране.
«Для спортсменов есть развитие. В хоккей играть? Играют в КХЛ. Только никак вы не можете переступить этот первый барьер плей-офф.
Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступим. Но мне каждый год так обещают. Поэтому, что касается спорта, у нас есть куда двигаться», — сказал Лукашенко в эфире СТВ.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Дмитрий Квартальнов подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, специалист стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.
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