«Я разочарован». Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил сезон Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями об игре российского нападающего Евгения Кузнецова в сезоне-2022/2023.

«Вероятно, я разочарован в нём. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо. По какой-то причине он так и не нашёл свою игру. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году.

Что нужно Кузнецову, чтобы вернуться в форму? Я не знаю. Это вопрос к нему», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Напомним, Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

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