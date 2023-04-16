Кузнецов — о сезоне: на данный момент мне нечего сказать. Извините
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о завершившемся регулярном чемпионате. Форвард не стал комментировать своё выступление в сезоне.
«На данный момент мне нечего сказать. Извините.
Я хочу стать лучше, я хочу быть сильнее. Я почти уверен, что в следующем сезоне мы будем в ударе», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.
Напомним, 30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий сыграл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков. В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых записал на свой счёт 24 гола, 54 ассиста и 78 баллов.
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