Кузнецов — о сезоне: на данный момент мне нечего сказать. Извините

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о завершившемся регулярном чемпионате. Форвард не стал комментировать своё выступление в сезоне.

«На данный момент мне нечего сказать. Извините.

Я хочу стать лучше, хочу быть сильнее. Я почти уверен, что в следующем сезоне мы будем в ударе», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Напомним, 30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий сыграл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков. В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых записал на свой счёт 24 гола и 54 ассиста (78 баллов).