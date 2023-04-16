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Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл в ходе сезона с травмой

Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл в ходе сезона с травмой
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что играл в ходе сезона с травмой. Кроме того, форвард высказался о снизившейся результативности.

«Я играл с травмой. Мне всё ещё нужно немного времени. Я боролся до конца, пытался вылечиться и всё такое. Я должен сесть и обдумать, почему всё это происходит. Но я уверен, что в следующем году вернусь сильнее.

Моя результативность? Я чувствую, что в прошлом сезоне у меня было немного больше выходов один на один, а в этом чемпионате их было только два. Некоторых из тех опасных бросков, которые я наносил раньше, в этом году у меня не было. Я должен работать над этим. Сейчас есть много времени, чтобы подумать и переориентироваться. Я почти уверен, что найду решение», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

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