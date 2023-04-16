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Сидни Кросби ответил на вопрос, хочет ли он провести всю карьеру в «Питтсбурге»

Сидни Кросби ответил на вопрос, хочет ли он провести всю карьеру в «Питтсбурге»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, хочет ли он провести всю карьеру в составе «пингвинов».

«Мне бы очень хотелось. Это было моим желанием с первого дня. Мне очень повезло, что меня выбрал «Питтсбург», у меня остались прекрасные воспоминания. Я играю с двумя особенными товарищами (имеются в виду Евгений Малкин и Крис Летанг. — Прим. «Чемпионата») в течение очень долгого времени, так что я бы хотел остаться в команде», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, канадец был задрафтован в 2005 году в первом раунде под общим первым номером. У Кросби действует 12-летний контракт, который подойдёт в концу после сезона-2024/2025. Нападающий получает $ 8,7 млн в год.

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