Сидни Кросби ответил на вопрос, хочет ли он провести всю карьеру в «Питтсбурге»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, хочет ли он провести всю карьеру в составе «пингвинов».
«Мне бы очень хотелось. Это было моим желанием с первого дня. Мне очень повезло, что меня выбрал «Питтсбург», у меня остались прекрасные воспоминания. Я играю с двумя особенными товарищами (имеются в виду Евгений Малкин и Крис Летанг. — Прим. «Чемпионата») в течение очень долгого времени, так что я бы хотел остаться в команде», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, канадец был задрафтован в 2005 году в первом раунде под общим первым номером. У Кросби действует 12-летний контракт, который подойдёт в концу после сезона-2024/2025. Нападающий получает $ 8,7 млн в год.
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