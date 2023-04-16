В «Ак Барсе» хотят сохранить Билялетдинова на посту главного тренера в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что в клубе хотят сохранить Зинэтулу Билялетдинова на посту главного тренера и на следующий сезон.

«Я думаю, когда сезон закончится, он сам в первую очередь скажет [о своём желании]. Конечно, мы такого специалиста хотели бы видеть в клубе. Конечно, в качестве главного тренера. Ему огромное спасибо за то, что он приходил и в начале сезона, у него большой опыт. Он дал очень многое для республики, для команды», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2022 года Билялетдинов сменил Олега Знарка на посту главного тренера казанцев. Опытный наставник заключил соглашение до конца нынешнего сезона. Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс». Ранее он руководил казанцами с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).