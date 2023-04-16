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Трое россиян — в списке лучших игроков своих команд НХЛ в сезоне по версии The Athletic

Трое российских хоккеистов попали в список лучших игроков своих команд НХЛ по версии The Athletic в сезоне-2022/2023.

Так, в составе «Вашингтон Кэпиталз» лучшим стал 37-летний капитан Александр Овечкин. MVP «Миннесоты Уайлд», по версии североамериканских журналистов, стал 25-летний нападающий Кирилл Капризов. Голкипера Илью Сорокина признали лучшим игроком «Нью-Йорк Айлендерс».

Весь топ:

«Анахайм Дакс»: Трой Терри;

«Аризона Койотс»: Клейтон Келлер;

«Бостон Брюинз»: Давид Пастрняк;

«Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин;

«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;

«Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо;

«Чикаго Блэкхоукс»: Сет Джонс;

«Колорадо Эвеланш»: Натан Маккиннон;

«Коламбус Блю Джекетс»: Джонни Годро;

«Даллас Старз»: Джейк Эттингер;

«Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;

«Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;

«Флорида Пантерз»: Мэттью Ткачук;

«Лос-Анджелес Кингз»: Анже Копитар;

«Миннесота Уайлд»: Кирилл Капризов;

«Монреаль Канадиенс»: Ник Судзуки;

«Нэшвилл Предаторз»: Юусе Сарос;

«Нью-Джерси Дэвилз»: Джек Хьюз;

«Нью-Йорк Айлендерс»: Илья Сорокин;

«Нью-Йорк Рейнджерс»: Мика Зибанеджад;

«Оттава Сенаторз»: Брэди Ткачук;

«Филадельфия Флайерз»: Картер Харт;

«Питтсбург Пингвингз»: Джейсон Цукер;

«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;

«Сиэтл Кракен»: Винс Данн;

«Сент-Луис Блюз»: Джордан Биннингтон;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Брейден Пойнт;

«Торонто Мэйпл Лифс»: Митч Марнер;

«Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;

«Вегас Голден Найтс»: Алекс Пьетранджело;

«Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин;

«Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк.