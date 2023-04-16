Трое россиян — в списке лучших игроков своих команд НХЛ в сезоне по версии The Athletic

Трое российских хоккеистов попали в список лучших игроков своих команд НХЛ по версии The Athletic в сезоне-2022/2023.
Так, в составе «Вашингтон Кэпиталз» лучшим стал 37-летний капитан Александр Овечкин. MVP «Миннесоты Уайлд», по версии североамериканских журналистов, стал 25-летний нападающий Кирилл Капризов. Голкипера Илью Сорокина признали лучшим игроком «Нью-Йорк Айлендерс».
Весь топ:
«Анахайм Дакс»: Трой Терри;
«Аризона Койотс»: Клейтон Келлер;
«Бостон Брюинз»: Давид Пастрняк;
«Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин;
«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;
«Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо;
«Чикаго Блэкхоукс»: Сет Джонс;
«Колорадо Эвеланш»: Натан Маккиннон;
«Коламбус Блю Джекетс»: Джонни Годро;
«Даллас Старз»: Джейк Эттингер;
«Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;
«Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;
«Флорида Пантерз»: Мэттью Ткачук;
«Лос-Анджелес Кингз»: Анже Копитар;
«Миннесота Уайлд»: Кирилл Капризов;
«Монреаль Канадиенс»: Ник Судзуки;
«Нэшвилл Предаторз»: Юусе Сарос;
«Нью-Джерси Дэвилз»: Джек Хьюз;
«Нью-Йорк Айлендерс»: Илья Сорокин;
«Нью-Йорк Рейнджерс»: Мика Зибанеджад;
«Оттава Сенаторз»: Брэди Ткачук;
«Филадельфия Флайерз»: Картер Харт;
«Питтсбург Пингвингз»: Джейсон Цукер;
«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;
«Сиэтл Кракен»: Винс Данн;
«Сент-Луис Блюз»: Джордан Биннингтон;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Брейден Пойнт;
«Торонто Мэйпл Лифс»: Митч Марнер;
«Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;
«Вегас Голден Найтс»: Алекс Пьетранджело;
«Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин;
«Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк.
- 16 апреля 2023
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