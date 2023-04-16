В «Вашингтоне» рассказали, повлияет ли погоня Овечкина за Гретцки на путь развития клуба

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, будет ли погоня российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки влиять на направление развития «столичных». Кроме того, он сообщил, что будет советоваться с капитаном команды по поводу кадровых перестановок в межсезонье.
«Погоня за Гретцки повлияет на то, как будет развиваться организация. Вот и всё. Мы хотим делать то, что будет лучше для Овечкина и в то же время лучше для организации.
Мы изучим рынок свободных агентов. Для меня основная работа будет заключаться в поиске нападающих для топ-6. И затем, основываясь на этом плане, мы посмотрим, что мы можем сделать с защитой.
Я буду информировать Овечкина о шагах команды в межсезонье, в том числе о поиске тренера, из уважения к его роли в организации. Мы [уже] говорили в целом о вещах. Я собираюсь общаться с ним: «Вот что мы думаем. Вот сильные стороны этого парня. Вот где ему может понадобиться помощь». Мы будем проводить такие обсуждения», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
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