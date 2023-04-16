Канарейкин: Радулов — главная звезда «Ак Барса», он максималист, всегда заряжен на победу
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Бывший тренер «Авангарда», «Металлурга» и «Спартака» Фёдор Канарейкин оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова в текущем сезоне.
«Что позволяет Александру Радулову сохранять такой уровень стабильности в 36 лет? Радулов – максималист, всегда заряжен на победу. У него очень сильный характер. Этот игрок импульсивен, по-настоящему живёт игрой, часто выплёскивает эмоции. Бывает, что Александр перегорает, но в этом его неординарность. Безусловно, он главная звезда «Ак Барса», что подтверждается его высокой результативностью. Этот нападающий очень серьёзно прибавил по ходу сезона», — приводит слова Канарейкина «БИЗНЕС Online».
36-летний форвард в текущем плей-офф набрал 15 (8+7) результативных баллов.
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