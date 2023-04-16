Бывший игрок СКА: Гусева в составе армейцев мы можем больше не увидеть

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Василий Каменев высказал мнение о том, что нападающий Никита Гусев может покинуть стан армейцев.

«У СКА не было лидера в серии со ЦСКА. Никто не поднял знамя и не повёл за собой партнёров, не забил голов в нужный момент. У ЦСКА такие лидеры нашлись, и вратарь сыграл здорово.

Моё мнение — с Гусевым произошёл конфликт у тренеров. Всё-таки на него рассчитывали, а он в плей-офф себя не проявил. Забивать в «гладком» чемпионате — это одна песня, тащить команду в плей-офф — совершенно другая история. Может, его в СКА в следующем сезоне не будет.

Зачем его тогда возвращали посреди сезона? На него рассчитывали, говорю же. Понимаю, почему тренеры СКА «вскипели». Гусев в первых матчах с ЦСКА не показывал ту игру, которая нужна. Он регулярный чемпионат провёл здорово, а в плей-офф роль лидера на себя не взял.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Гусев спас сборную России от поражения в финальном матче с Германией? Ну, с Олимпиады уже сколько лет прошло! Тогда Никита был молодой. Сейчас ему не хватает кондиций. Мастерство у него есть, но, когда начинается игра кость в кость, он пропадает. Понимаете, на месте сейчас никого не обыграешь. Гусев по этой причине и в НХЛ не смог заиграть. Там жёсткая игра на протяжении всего сезона, а когда начинается плей-офф, без мощи и запаса сил вообще нечего делать. Почему Овечкин так в НХЛ играет? Это же машина на льду. У него и травм не так много. Здоровый такой бугай бегает по льду, плюс мышление, бросок, техника — всё к этому прилагается.

Артемий Панарин мощнее Гусева? У него физика лучше. Стартовая скорость, катается здорово, темп держит всю игру. Гусев не держит темп всю игру. В большинстве ещё может себя проявить, когда можно всё сделать стоя, а в открытом хоккее теряется», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Гусев в розыгрыше Кубка Гагарина провёл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.