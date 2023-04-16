Кожевников оценил назначение Ротенберга главным тренером «России 25»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера «России 25».

«Ротенберг уже доказал, что он хороший тренер. Нормально отношусь к такому назначению. Человек заслужил, всё нормально. Он до этого работал в сборной России, пусть и не в качестве главного тренера. Зато он там всё знает, знаком со всеми молодыми ребятами.

Ожидать его в основной сборной России? Кто знает, там есть тренерский совет, который всё решает. Надо смотреть, что будет дальше», – сказал Кожевников Metaratings.ru.

Напомним, федерация хоккея России назвала расширенный список состава сборной «России 25», в который вошёл 22 игрока СКА: два голкипера, девять защитников и 11 нападающих.