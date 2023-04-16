Кожевников оценил назначение Ротенберга главным тренером «России 25»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера «России 25».
«Ротенберг уже доказал, что он хороший тренер. Нормально отношусь к такому назначению. Человек заслужил, всё нормально. Он до этого работал в сборной России, пусть и не в качестве главного тренера. Зато он там всё знает, знаком со всеми молодыми ребятами.
Ожидать его в основной сборной России? Кто знает, там есть тренерский совет, который всё решает. Надо смотреть, что будет дальше», – сказал Кожевников Metaratings.ru.
Напомним, федерация хоккея России назвала расширенный список состава сборной «России 25», в который вошёл 22 игрока СКА: два голкипера, девять защитников и 11 нападающих.
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