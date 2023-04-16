Агент нападающего СКА Никиты Гусева ответил на вопрос о будущем игрока

Агент нападающего СКА Никиты Гусева Юрий Николаев ответил на вопрос о будущем игрока.
«Мы пока в раздумьях по поводу будущего Никиты. Никаких решений мы пока ещё не принимали», — приводит слова Николаева Sport24.
Напомним, Гусев после третьего матча финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4) больше не играл за СКА, пропустив последующие три матча плей-офф.
В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.
Ранее бывший игрок СКА Василий Каменев высказал мнение о том, что Гусев может покинуть стан армейцев.
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