Генменеджер «Ак Барса»: клуб сделает Воронкову предложение, хотим чтобы он остался у нас
Поделиться
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил о желании оставить в команде нападающего Дмитрия Воронкова.
«Воронков — ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас», — приводит слова Валиуллина ТАСС.
Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс», однако официально об этом будет объявлено лишь после 1 мая.
В прошедшей регулярке Воронков принял участие в 54 матчах, в которых набрал 31 (18+13) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина Дмитрий сыграл 17 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+6».
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:07
-
16:57
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
15:54
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
14:57
-
14:49
-
14:12
-
13:52
-
13:37
-
13:16
-
13:11
-
12:56
Партнерский контент