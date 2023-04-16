Генменеджер «Ак Барса»: клуб сделает Воронкову предложение, хотим чтобы он остался у нас

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил о желании оставить в команде нападающего Дмитрия Воронкова.

«Воронков — ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс», однако официально об этом будет объявлено лишь после 1 мая.

В прошедшей регулярке Воронков принял участие в 54 матчах, в которых набрал 31 (18+13) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина Дмитрий сыграл 17 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+6».