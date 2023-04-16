Майоров: Ротенберга поддержали все члены тренерского совета, это логичный вариант

Председатель тренерского совета ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».
«Кандидатуру Романа Ротенберга поддержали все члены тренерского совета, без исключения. Я считаю, что это оптимальный и вполне логичный вариант. Роман руководил питерским СКА, костяк которого как раз и составляют игроки этого возраста. Сейчас будет интересно посмотреть как эти ребята будут выглядеть на международном уровне», — сказал Майоров «Чемпионату».
Напомним, первые матчи сборная «Россия 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси. Ранее стал известен расширенный список состава «России 25», в который вошли 22 игрока СКА: два голкипера, девять защитников и 11 нападающих.
- 16 апреля 2023
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