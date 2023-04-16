Генменеджер «Вашингтона»: мы хотим остаться конкурентоспособными, становясь моложе
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о планах клуба на ближайшее время.
«Мы хотим остаться конкурентоспособными, становясь моложе. Будет сложно, но это этап, на котором мы находимся. Мы хотим завершить карьеру нескольких важных игроков в нашей организации, и при этом остаться конкурентоспособными. Это будет вызовом преуспеть в этих трёх вещах, но мы постараемся», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне НХЛ занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее Маклеллан рассказал, будет ли погоня российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки влиять на направление развития «столичных».
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