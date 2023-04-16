«На нас вообще не было никакой ставки». Ротенберг — об итогах сезона для СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сезона.

«Столько болельщиков и журналистов сегодня пришло, чтобы нас поддержать. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Сезон у нас очень удачный. Когда закончили прошлый сезон, мы были в тяжёлой ситуации, понимали, что будет меняться практически 50% состава в связи с разными факторами. Ушли все топовые иностранцы, это и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы, игроки очень высокого уровня. У нас был серьёзный вызов – найти, как усилить команду. Мы выбрали свой путь, работали с ребятами, которые уже были в обойме, нашли игроков, которые достойны быть в нашей команде. Многие не верили в начале сезона, говорили – зачем вам эти игроки? Понятно, что журналистам не видна вся картинка, мы получили много критики в своей адрес, на нас вообще не было никакой ставки. Считали, что у нас команда развалилась и у нас ничего не получится. Мы доказали делом – работали потом и кровью с первой тренировки, весь сезон шли на первом месте, это дорогого стоит.

Дальше понятно – много травм, против нас очень жёстко играют. Всегда есть что улучшить в плане судейства, наши судьи должны разобраться. Когда до конца сезона вылетают ребята, получают тяжелейшие травмы шеи, переломы. Это угроза жизни даже. Нужны реформы, мы всё вместе это можем улучшить с КХЛ, ФХР, чтобы ребята играли, а не лежали на больничной койке весь сезон.

Дальше достойно прошли два раунда. Наша команда и ЦСКА – единственные, кто два сезона подряд вышел в финал конференции. Мы идём шаг за шагом вперёд, выиграли Кубок Континента. Была задача выиграть и Кубок Гагарина, в этом нам стоит добавить. Есть к чему стремиться, выполнили на 70% то, что от нас требовалось. Остальные 30% — надо добавить и победить. Понимаем, как это сделать. Команда будет усилена, уже работаем над этим. Усилим всё, что можем, и вернёмся ещё сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».