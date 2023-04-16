Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На нас вообще не было никакой ставки». Ротенберг — об итогах сезона для СКА

«На нас вообще не было никакой ставки». Ротенберг — об итогах сезона для СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сезона.

«Столько болельщиков и журналистов сегодня пришло, чтобы нас поддержать. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Сезон у нас очень удачный. Когда закончили прошлый сезон, мы были в тяжёлой ситуации, понимали, что будет меняться практически 50% состава в связи с разными факторами. Ушли все топовые иностранцы, это и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы, игроки очень высокого уровня. У нас был серьёзный вызов – найти, как усилить команду. Мы выбрали свой путь, работали с ребятами, которые уже были в обойме, нашли игроков, которые достойны быть в нашей команде. Многие не верили в начале сезона, говорили – зачем вам эти игроки? Понятно, что журналистам не видна вся картинка, мы получили много критики в своей адрес, на нас вообще не было никакой ставки. Считали, что у нас команда развалилась и у нас ничего не получится. Мы доказали делом – работали потом и кровью с первой тренировки, весь сезон шли на первом месте, это дорогого стоит.

Дальше понятно – много травм, против нас очень жёстко играют. Всегда есть что улучшить в плане судейства, наши судьи должны разобраться. Когда до конца сезона вылетают ребята, получают тяжелейшие травмы шеи, переломы. Это угроза жизни даже. Нужны реформы, мы всё вместе это можем улучшить с КХЛ, ФХР, чтобы ребята играли, а не лежали на больничной койке весь сезон.

Дальше достойно прошли два раунда. Наша команда и ЦСКА – единственные, кто два сезона подряд вышел в финал конференции. Мы идём шаг за шагом вперёд, выиграли Кубок Континента. Была задача выиграть и Кубок Гагарина, в этом нам стоит добавить. Есть к чему стремиться, выполнили на 70% то, что от нас требовалось. Остальные 30% — надо добавить и победить. Понимаем, как это сделать. Команда будет усилена, уже работаем над этим. Усилим всё, что можем, и вернёмся ещё сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».

Материалы по теме
Тренерский совет ФХР единогласно выбрал Ротенберга на пост главного тренера «России 25»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023