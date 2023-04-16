Ротенбрег — о будущем СКА: нужно с закрытыми глазами найти точку, куда можно забить гол

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о главной цели команды и объяснил, в чём нужно прибавить его подопечным в будущем.
«То, что мы делаем, — это тот хоккей, который нужен и нам, и вам. Наша задача – поднять кубок над головой. Выиграть Кубок Гагарина – самое лучшее чувство в жизни. Когда вся Дворцовая забита болельщиками под 200 тыс. человек, это говорит о том, насколько Питер любит хоккей. Будем делать всё возможное, чтобы ещё больше болельщиков ходило на наши игры. Вместе обязательно победим.
Можно ли обыграть ЦСКА на данном этапе? Вы имеете в виду сегодняшней игрой? Да, можно, одному человеку забить пять голов (Ротенберг оформил пента-трик в матче закрытия сезона. — Прим. «Чемпионата»). Как Буре забивал на Олимпиаде финнам в полуфинале. На самом деле, если без шуток, нужно реализовывать моменты. Мы создавали очень много, надо работать над деталями. Всё в наших руках, надо забивать моменты. Это мастерство, которое надо оттачивать. Ребята уже знают, над чем работать летом. Нужно с закрытыми глазами найти точку, куда можно забросить шайбу. В реализации добавим и победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 апреля 2023
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