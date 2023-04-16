Главный тренер СКА рассказал, в чём необходимо прибавить голкиперам армейцев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, в чём необходимо прибавить голкиперам армейцев.

«Перестройку мы начали, когда ушло 50% состава, те ребята сейчас являются лидерами в командах НХЛ. Я не шучу, когда говорю, что игры с ЦСКА – это уровень НХЛ. Ребята, кто играл в НХЛ, могут подтвердить этот факт.

Было непросто заменить тех, кто ушёл. Мы начали возрождать команду в прошлом сезоне. Сейчас у нас 90% игроков на контракте, не как в прошлом году, когда я понял, что команды уже нет. Вот она – команда, но завтра никого нет. Это была непростая ситуация. Вы знаете, что такое вообще начать всё с нуля. Посмотрите на многие команды КХЛ, со всеми возможностями многие по 10 лет в финал конференции не выходят.

Мы на правильном пути, сейчас мы будем точечно усиливаться. Это большая работа, которая уже началась. Я и в прошлом году на следующее утро после последнего матча встал и начал звонить игрокам. Понимал, что, если сейчас не сделаю, не будет ничего. Так же и в этом году, после финала сразу позвонил некоторым игрокам, которых знаю давно, пообщался с ними. Никаких новостей сейчас озвучивать не буду, у всех контракты до 30-го числа, это будет неэтично. Но уже есть хорошие варианты, точечно усилим максимально всё. И какие-то вещи наших игроков, которые остаются, тоже нужно усилить.

Что касается вратарей, нам нужно серьёзно поработать над физикой. Я не смог охватить эту позицию сам, не хватило времени. Будут изменения в тренерском штабе по вратарям, эта позиция требует усиления. И над физикой поработаем. Это проще, чем искать кого-то, ставить технику. У нас два сильнейших вратаря по реакции, технике, куражу. Максимально добавим в физике, и будет железобетонная оборона и яркая атака.

Что касается вратарей, то всегда есть какие-то вещи, которые влияют. Травмы летом – не буду говорить, у кого, но не было возможности готовиться к сезону, как хотелось бы. Во время сезона, во время плей-офф много травм, не буду озвучивать все фамилии. Дай бог, все будут здоровы к нашему сбору. С точки зрения полевых вы видели, что мы по статистике – силовым, броскам, голевым моментам у нас было тотальное преимущество.

Мы и в прошлом году всё усилили, и ещё усилим. Это серьёзная работа – питание, подготовка до предсезонки, режим, сон. Мы каждому разошлём индивидуальный план подготовки. Пример берём с лучших команд мира. В 2016 году я был на Кубке мира, изучал лично, как готовится сборная Канады. Да – Кросби, Макдэвид, Маршан – мастерство есть, но главное, как они готовятся к чемпионату, к Кубку мира.

В современном хоккее влияют любые детали. Это режим, питание, физподготовка, сон. Мы в этих нюансах сейчас всё усилим. У нашей команды огромный потенциал с этой точки зрения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.