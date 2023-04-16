Ротенберг: переживаю по поводу Швеца-Рогового, это системообразующий игрок

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии Артёма Швеца-Рогового и о переезде армейцев на новую арену.

«Очень переживаю по поводу Швеца-Рогового. Он отличный парень, великолепный хоккеист. Часть нашей системы – эти ребята, которые играют сердцем, катаются здорово. Его очень не хватало в этом сезоне, как и Моисеева, Танкова, других ребят. Это системообразующие игроки, заменить их практически невозможно. Произошла серьёзная ситуация, дай бог, он из неё вылезет и подготовится к сезону. Желаем ему здоровья.

Хороший вопрос, когда переедем на новую арену. Мы её не строим, можем переехать, когда ПАО «Газпром» и Алексей Миллер дадут добро. Когда арена будет готова, мы не в курсе, но это решаем не мы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Артём Швец-Роговой был внесён в список травмированных до конца сезона 31 октября 2022 года.