Журналист: если бы не игра Сорокина, «Айлендерс» и близко не подобрались бы к плей-офф
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Североамериканский журналист Кевин Курц в статье на портале The Athletic оценил игру голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.
«Учитывая, что они едва пробились в плей-офф, справедливо будет сказать, что «Айлендерс» и близко не подошли бы к этому, если бы не игра их элитного вратаря. Сорокин не только был стабильно силён с первого дня, но и отличился на протяжении заключительного отрезка, поскольку «островитяне» опирались на него в 13 из последних 14 игр. Сорокин, конечно, не выиграет «Харт Трофи», но не будет ничего удивительного, если в итоге он получит несколько голосов за четвёртое или пятое место», — сказано в статье.
Напомним, Сорокин вошёл в список лучших игроков своих команд НХЛ по версии The Athletic в сезоне-2022/2023.
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