Форвард СКА Волков назвал ключевой матч в серии с ЦСКА

Нападающий СКА Александр Волков рассказал, что ключевой встречей в финальной серии Запада с ЦСКА (2-4) стал пятый матч (3:7).

«Трудно сказать, что не получилось в сезоне. Надо посмотреть со стороны. Считаю, что проиграли ЦСКА из-за невезения. Ключевым в серии был пятый матч, когда вели в первом периоде 2:0. Должны были забрасывать ещё три шайбы, но в итоге период закончился со счётом 2:2. Потом посыпались и проиграли. Если бы мы выиграли этот матч, то и серию тоже взяли бы. В следующем сезоне хотим выиграть Кубок Гагарина — тут не обсуждается», — цитирует Волкова «РИА Новости».

25-летний форвард в плей-офф за армейцев провёл 11 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.