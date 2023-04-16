Нападающий СКА Глотов: у нас сейчас открывается окно, это начало большого пути
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Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о сплочённости армейцев и что в следующем сезоне команда вернётся сильнее.
«У нас сейчас открывается окно, мы этим костяком уже выдержали тяжёлый удар. В следующем году вернёмся сильнее, это начало большого пути для нас», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
25-летний форвард в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги за СКА сыграл 63 встречи, в которых забросил семь шайб и отдал 18 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина Глотов отметился 10 (5+5) очками за 16 проведённых матчей.
Ранее нападающий СКА Александр Волков рассказал, что ключевой встречей в финальной серии Запада с ЦСКА (2-4) стал пятый матч (3:7).
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