Крикунов: Ротенберг горит, хочет, поэтому его и назначили главным тренером «России 25»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил назначение Романа Ротенберга на пост наставника сборной «России 25».
«СКА выиграл регулярный чемпионат. Там, наверное, особо и желающих не было сейчас работать. А он горит, хочет, поэтому его и назначили единогласно.
Пусть поработает со сборной, флаг ему в руки. Тем более у него в команде много молодых ребят этого возраста и моложе», – сказал Крикунов Metaratings.ru.
Напомним, Федерация хоккея России назвала расширенный список состава сборной «России 25», в который вошли 22 игрока СКА: два голкипера, девять защитников и 11 нападающих. Национальная команда сыграет со сборной Беларуси в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. С Казахстаном и Беларусью сборная сыграет в Астане.
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