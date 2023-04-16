Прохоркин назвал недостаток перекрёстного плей-офф в КХЛ

Нападающий СКА Николай Прохоркин заявил, что в случае введения перекрёстного плей-офф игрокам будет сложнее восстанавливаться. Также форвард подвёл итог сезона для армейцев.

«После введения перекрёстного плей-офф тяжело будет в восстановлении после матчей. У нас немаленькая страна, лететь на восток, а потом возвращаться сложно.

Сложно ставить оценку за сезон. Точно не пять, потому что не выиграли Кубок Гагарина. Мы смогли выиграть регулярный чемпионат, но на следующий год будем готовиться серьёзнее. Сложно судить, почему у команды не получилось в серии с ЦСКА. Хороший хоккей показали, но ЦСКА оказался сильнее. Опыт ЦСКА очень помог им, но они выиграли не только за счёт него. Также сказались наши ошибки. Что-то одно никогда не решает», — приводит слова Прохоркина «РИА Новости».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.