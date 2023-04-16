Кожевников — о долгах в «Салавате»: не знаю, как уфимцы дошли до такой жизни

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал информацию о долгах по зарплате в «Салавате Юлаеве».
«Не знаю, как «Салават» дошёл до такой жизни, что стал чуть ли не единственным в КХЛ, у кого теперь долги по зарплатам. И это официальная информация от КХЛ, которую прочитал в Интернете.
Я уже говорил о том, что в прошедшем чемпионате «Салават» прыгнул выше головы. Команда, в общем-то, без селекции и в основном за счёт своей молодёжи добилась второго места на Востоке. Ждал, что с первого дня каникул Уфа начнёт подписывать громкие имена, ведь болельщики в Башкирии очень амбициозные и требовательные, всё ещё живут временами Радулова, Умарка и Хартикайнена. Но в ответ тишина — и новости о долгах…
Посмотрите на составы Казани, Омска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, они уже сейчас далеко впереди «Салавата». Если в Уфе дело так будет продолжаться и дальше, то в следующем чемпионате на Востоке она оставит позади разве что Тольятти», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Напомним, по словам президента КХЛ Алексея Морозова, все долги по зарплате «Салават» решит к 30 апреля 2023 года.
- 16 апреля 2023
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