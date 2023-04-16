Международная федерация хоккея учредила новую награду — «Игрок года»

ИИХФ на своём официальном сайте объявила о создании нового международного хоккейного трофея — награды «Игрок года» для мужчин и женщин. Первые победители будут объявлены в начале июня.
«Это захватывающая инициатива, над которой мы работали в течение достаточно долгого времени. Мы считаем, что эти награды важны, потому что хоккей — это международная игра, в которую играют во многих странах», — заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Трофей будет ежегодно присуждаться игрокам, которые наилучшим образом продемонстрируют мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и вне его в течение предыдущего сезона.
Игроки должны принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ на любом уровне в течение года (Олимпийские игры, чемпионат мира, соревнования до 20 или 18 лет), а также в национальной лиге самого высокого уровня для этой страны. Совместные выступления определят победителей. За награды будут голосовать представители СМИ и соответствующие члены ИИХФ. На СМИ будет приходиться 70% голосов, в то время как голосование ИИХФ будет составлять остальные 30%.
Награды «Игрок года» будут постоянно выставлены в Зале хоккейной славы в Торонто, а победители получат уменьшенную копию трофея.
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