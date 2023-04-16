Артюхин прокомментировал назначение Ротенберга на пост главного тренера сборной России U25

Известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной России U25.

«Своей работой в СКА Роман Борисович доказал свой высокий уровень знаний в хоккее, и уверен, что его назначение на этот пост принесёт огромную пользу нашему хоккею, ребятам, которые будут привлекаться в эту команду. Да, СКА не смог в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, но команда на равных боролась с ЦСКА, с действующим обладателем кубка и самым стабильным клубом за последнее пятилетие.

В СКА много перспективных ребят, которые ещё будут прогрессировать, и их вызов на игры в Челябинск, Красноярск и Минск – отличный шанс посмотреть их на международной арене. А к тому моменту, как нас вернут в крупнейшие международные соревнования, эти ребята окрепнут и проявят себя наилучшим образом, докажут, что в России много будущих звёзд», — сказал Артюхин «Чемпионату».