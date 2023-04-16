Артюхин прокомментировал назначение Ротенберга на пост главного тренера сборной России U25

Известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной России U25.
«Своей работой в СКА Роман Борисович доказал свой высокий уровень знаний в хоккее, и уверен, что его назначение на этот пост принесёт огромную пользу нашему хоккею, ребятам, которые будут привлекаться в эту команду. Да, СКА не смог в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, но команда на равных боролась с ЦСКА, с действующим обладателем кубка и самым стабильным клубом за последнее пятилетие.
В СКА много перспективных ребят, которые ещё будут прогрессировать, и их вызов на игры в Челябинск, Красноярск и Минск – отличный шанс посмотреть их на международной арене. А к тому моменту, как нас вернут в крупнейшие международные соревнования, эти ребята окрепнут и проявят себя наилучшим образом, докажут, что в России много будущих звёзд», — сказал Артюхин «Чемпионату».
- 16 апреля 2023
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:45
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:07
-
16:57
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
16:23
-
16:11
-
16:06