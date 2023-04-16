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Защитник СКА: чемпионские команды строятся не за один сезон, у нас всё впереди

Защитник СКА: чемпионские команды строятся не за один сезон, у нас всё впереди
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Защитник СКА Михаил Пашнин рассказал о потенциале армейцев в следующих сезонах.

«Потенциал у команды большой, чемпионские команды строятся не за один сезон. У нас всё впереди. Если останется костяк, в следующем году будем это доказывать», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

33-летний игрок обороны в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги за СКА сыграл 31 матч, в котором забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. В розыгрыше Кубка Гагарина Пашнин провёл девять матчей без результативных действий.

Ранее нападающий СКА Александр Волков рассказал, что ключевой встречей в финальной серии Запада с ЦСКА (2-4) стал пятый матч (3:7).

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