Канарейкин: пора прекратить разговоры о том, что Фёдоров опирается на чужую систему

Бывший тренер «Авангарда», «Металлурга» и «Спартака» Фёдор Канарейкин рассказал о работе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

«Фёдоров очень хорошо зарекомендовал себя в текущем плей-офф. Этот год имеет большое значение для тренера. Хотя он и так уже доказал свою состоятельность, выиграв чемпионство. Теперь у Сергея есть возможность подтвердить своё мастерство. Очень здорово, что в нашей стране появился ещё один специалист высокого уровня.

Считаю, что последние успехи команды – несомненная заслуга Фёдорова. Пора прекратить разговоры о том, что он опирается чужую систему. ЦСКА показывает интересный хоккей, уверенно идёт к своей цели. Такого качества игры не добиться без постоянного развития. Конечно, Сергей приходил не на пустое место, но вместе со своим тренерским штабом он проделал очень большую работу за последние годы», — приводит слова Канарейкина «БИЗНЕС Online».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани.