Генменеджер «Ак Барса»: у нас в команде каждый может быть Радуловым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о подготовке казанцев к финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но, я думаю, здесь один-два дня ничего не решают.

У нас не только Радулов, у нас целая команда, где любой может быть лидером и, грубо говоря, быть Радуловым», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Напомним, в сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани.