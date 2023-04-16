Генменеджер «Ак Барса»: у нас в команде каждый может быть Радуловым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о подготовке казанцев к финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но, я думаю, здесь один-два дня ничего не решают.
У нас не только Радулов, у нас целая команда, где любой может быть лидером и, грубо говоря, быть Радуловым», — приводит слова Валиуллина ТАСС.
Напомним, в сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани.
- 16 апреля 2023
-
23:24
-
23:15
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:45
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:07
-
16:57