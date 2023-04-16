Вячеслав Быков поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Нас ждёт интересное противостояние великих клубов – ЦСКА и «Ак Барса». Две ведущие команды лиги, со своими победными традициями, тактическими рисунками игры, присущим только им, представят зрителям интригующее хоккейное шоу.

Известные и опытные специалисты, первоклассные игроки обеих команд должны будут удивить соперника, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Болельщиков ждёт интересное и увлекательное спортивное событие», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани. Старт встречи запланирован на 19:30 мск.