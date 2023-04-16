Экс-игрок СКА: армейское дерби уже всем приелось, я за перекрёстный плей-офф

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Василий Каменев прокомментировал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со следующего сезона.
«Я лет пять про это говорю. Мне было бы интересно посмотреть дуэль других команд в плей-офф. Мы привыкли, что ЦСКА или СКА играют, например, с «Локомотивом». Ну пусть тот же «Локомотив» сыграет с Уфой, с «Ак Барсом» или СКА встретится с «Авангардом» на этом этапе. Можно запустить пробный вариант, посмотреть, как такой плей-офф пойдёт. Если не понравится, можно будет вернуться к прежнему варианту.
Уже всем приелась дуэль СКА и ЦСКА в финале конференции. В шестой раз они встречаются. А может, это матч, достойный финала Кубка Гагарина. Хоккей должен быть для зрителя. Надо пробовать.
Почему же НХЛ не отходит от своей традиции определять финалистов Кубка Стэнли на Западе и на Востоке? У них там не спадает ажиотаж вокруг хоккея при таком формате, зачем что-то менять? А у нас в Москве народ не ходит на ЦСКА в регулярном чемпионате. Только СКА собирает полный стадион и вот «Авангард» в этом сезоне. Можно экспериментировать. Если это ударит по зрительскому интересу, всегда можно отыграть назад.
ФХР поддержит предложение совета директоров КХЛ? Конечно. Там всё решают одни и те же люди. Тем более что ранее Владислав Третьяк, глава федерации, высказался за новый формат Кубка Гагарина», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
Напомним, в минувший четверг состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого президент лиги Алексей Морозов сообщил о том, что в следующем сезоне лига намерена внедрить перекрёстный плей-офф, начиная со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
- 16 апреля 2023
-
23:24
-
23:15
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:45
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:07
-
16:57