Экс-игрок СКА: армейское дерби уже всем приелось, я за перекрёстный плей-офф

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Василий Каменев прокомментировал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со следующего сезона.

«Я лет пять про это говорю. Мне было бы интересно посмотреть дуэль других команд в плей-офф. Мы привыкли, что ЦСКА или СКА играют, например, с «Локомотивом». Ну пусть тот же «Локомотив» сыграет с Уфой, с «Ак Барсом» или СКА встретится с «Авангардом» на этом этапе. Можно запустить пробный вариант, посмотреть, как такой плей-офф пойдёт. Если не понравится, можно будет вернуться к прежнему варианту.

Уже всем приелась дуэль СКА и ЦСКА в финале конференции. В шестой раз они встречаются. А может, это матч, достойный финала Кубка Гагарина. Хоккей должен быть для зрителя. Надо пробовать.

Почему же НХЛ не отходит от своей традиции определять финалистов Кубка Стэнли на Западе и на Востоке? У них там не спадает ажиотаж вокруг хоккея при таком формате, зачем что-то менять? А у нас в Москве народ не ходит на ЦСКА в регулярном чемпионате. Только СКА собирает полный стадион и вот «Авангард» в этом сезоне. Можно экспериментировать. Если это ударит по зрительскому интересу, всегда можно отыграть назад.

ФХР поддержит предложение совета директоров КХЛ? Конечно. Там всё решают одни и те же люди. Тем более что ранее Владислав Третьяк, глава федерации, высказался за новый формат Кубка Гагарина», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Напомним, в минувший четверг состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого президент лиги Алексей Морозов сообщил о том, что в следующем сезоне лига намерена внедрить перекрёстный плей-офф, начиная со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.