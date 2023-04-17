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Сборная США обыграла Канаду в финале женского ЧМ-2023

Сборная США обыграла Канаду в финале женского ЧМ-2023
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Женская национальная команда США стала победителем чемпионата мира по хоккею 2023 года. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Канады. Матч состоялся в Онтарио на стадионе «Си-Эй-Эй-центр» и завершился победой американок со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформила Хилари Найт, ещё по шайбе забросили Эбби Мёрфи, Каролин Харви и Кайла Барнс.

За национальную команду Канады дубль оформила Брианна Дженнер, еще одна шайба на счету Мари-Филип Пулен.

Таким образом, национальная команда США в десятый раз завоевала золото чемпионата мира. Рекордсменом по этому показателю является сборная Канады, которая выигрывала женский чемпионат мира 12 раз.

Ранее сборная Чехии завоевала бронзовые медали женского ЧМ, обыграв Швейцарию со счётом 3:2.

ЧМ-2023 (ж). Финал
17 апреля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Канада
Окончен
3 : 6
США
1:0 Пулен (Эмброуз, Дженнер) – 06:23 (5x3)   1:1 Мёрфи (Карпентер) – 18:01 (5x5)   2:1 Дженнер (Фаст, Рэттрей) – 25:03 (5x5)   2:2 Найт (Кессел) – 28:30 (5x5)   3:2 Дженнер (Фаст, Пулен) – 29:39 (5x5)   3:3 Харви – 45:40 (5x5)   3:4 Найт (Хис, Карпентер) – 56:50 (5x3)   3:5 Найт (Харви, Кессел) – 57:17 (5x4)   3:6 Барнс – 58:02 (en)
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