Григоренко — о серии с «Ак Барсом»: хоккей Билялетдинова все прекрасно знают

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Восстановились в дополнительный выходной, провели время с семьёй, близкими. Хорошо, что не довели серию [со СКА] до седьмого матча, дополнительный отдых пойдёт нам на пользу.

«Ак Барс» — хорошая, опытная команда, смена главного тренера определенно встряхнула их, они прибавили. Казанцы хорошо, системно играют в обороне, поэтому серия с ними будет непростая.

Есть ли фактор Радулова? Он — лидер их команды, выделяется атакующими навыками. Как и против любой другой команды, будем разбирать то, как играть против их лидеров.

Успели внести корректировки и изменения под обновлённый «Ак Барс»? Как уже сказал, они стали играть более серьёзно в обороне. Со стороны видно, что команда опытная и в каждой игре стремящаяся побеждать. Хоккей Билялетдинова все прекрасно знают.

В финале вообще удобных соперников не бывает. Остались две команды, которые прошли серьёзный путь. Легко ни для нас, ни для них не будет. Будет мало шайб? Всё зависит от конкретного матча, личных ошибок, дисциплины и удалений», — приводит слова Григоренко сайт ЦСКА.

Напомним, в сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани.