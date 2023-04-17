«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30
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Сегодня, 17 апреля, в Казани пройдёт первый матч в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Матч стартует в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Напомним, вторая игра финала плей-офф состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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