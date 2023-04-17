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Квартальнов: хотел бы, чтобы молодёжь «Динамо» уезжала за океан уже сформировавшейся

Квартальнов: хотел бы, чтобы молодёжь «Динамо» уезжала за океан уже сформировавшейся
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о развитии молодых хоккеистов.

«Мы развиваем молодых ребят. Я думаю, здесь уже начата эта работа. Здесь есть эти ребята, уже пошли. У них есть серьёзная цель — играть в больших командах, может, уехать за океан. Это здорово, но я бы хотел, чтобы они поехали уже сформировавшимися хоккеистами, чтобы там приносили пользу, а не ехали «на перспективу». Я уверен, что в нашей команде будет та перспектива, тот разгон начнётся здесь», — приводит слова Квартальнова «Прессболл» со ссылкой на интервью специалиста в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, 11 апреля, стало известно, что специалист подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, Квартальнов стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.

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