Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА закрыл раскатку от журналистов перед первым матчем финала Кубка Гагарина

ЦСКА закрыл раскатку от журналистов перед первым матчем финала Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», ЦСКА закрыл от журналистов сегодняшнюю утреннюю раскатку перед первым матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

По регламенту КХЛ любая команда может открыть или закрыть раскатку перед матчем. Отметим, что «Ак Барс» пустил журналистов на своё ледовое занятие.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018, когда в финальной серии победил московских армейцев со счётом 4-1.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в преддверии финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023