ЦСКА закрыл раскатку от журналистов перед первым матчем финала Кубка Гагарина

Как сообщает «БИЗНЕС Online», ЦСКА закрыл от журналистов сегодняшнюю утреннюю раскатку перед первым матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
По регламенту КХЛ любая команда может открыть или закрыть раскатку перед матчем. Отметим, что «Ак Барс» пустил журналистов на своё ледовое занятие.
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018, когда в финальной серии победил московских армейцев со счётом 4-1.
Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.
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