Экс-арбитр Зайцев: у Радулова есть определённые обиды на ЦСКА

Бывший арбитр международной категории, обслуживавший много лет матчи чемпионата России и сборных команд Александр Зайцев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, а также рассказал, что капитан казанцев Александр Радулов может быть обижен на армейцев.
«Обе команды фавориты в финале. После того как сыграл ЦСКА, можно сказать, что они в прекрасной форме. А Казань поймала свой кураж. Всё будет зависеть от лидеров.
У Радулова есть определённые обиды на ЦСКА. Я не знаю, знаете ли вы, что, когда он возвращался, он хотел в ЦСКА, но они ему отказали. Это может сыграть здесь существенную роль. У него и бонусы очень хорошие. Но тут будет играть роль не только денежная мотивация, но и внутренняя сущность.
Эти две команды равны. Но когда ЦСКА со СКА играли, это были тоже две равные команды. У москвичей состав по сравнению со СКА достаточно молодой, поэтому они выиграли. Все эти мелкие нюансы могут сыграть решающую роль», — приводит слова Зайцева «РБК».
36-летний нападающий в текущем розыгрыше Кубка Гагарина за «Ак Барс» провёл 17 матчей, в которых отметился 15 (8+7) результативными баллами. Финальная серия начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани.
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