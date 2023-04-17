Каменский: в финале буду болеть за ЦСКА, но фаворита нет, хотелось бы семь матчей

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Это две сильнейшие команды нашей лиги. Зинэтула Билялетдинов знает, как побеждать. Он уже много раз приводил команду к Кубку Гагарина. ЦСКА тоже почувствовал вкус победы, у команды очень сильный тренерский штаб.

Я думаю, нас ждут очень красивые и упорные игры. Думаю, что первые будут очень зрелищными, а ближе к развязке команды будут подходить более осторожно. Мне бы хотелось, чтобы было семь матчей. Я болею за ЦСКА, но фаворита для меня в этой паре нет», – цитирует Каменского Metaratings.ru.

Последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018, когда в финальной серии победил московских армейцев со счётом 4-1.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.