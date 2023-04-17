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Терещенко: если «Ак Барс» возьмёт Кубок Гагарина, это не будет большой неожиданностью

Терещенко: если «Ак Барс» возьмёт Кубок Гагарина, это не будет большой неожиданностью
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал о финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

«В финале встречаются две равные и сильные команды, это не первый раунд. Это финал. Одна команда может превзойти другую в нюансах: кто меньше ошибок сделает, кто реализует большинство. Здесь выиграть хочется каждому игроку. Поверьте, никому дополнительная мотивация не нужна. Есть команда и есть первое место. И к этому ты готовишься. Это финал.

Если «Ак Барс» возьмёт Кубок, это не будет большой неожиданностью: с приходом Билялетдинова это команда с хорошим подбором игроков и правильной организацией игры», — приводит слова Терещенко «РБК».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.

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